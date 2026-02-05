Tutti fuori ma il teorema resta | Scontri organizzati

Tutti fuori dal carcere, ma le indagini continuano. La giudice Irene Giani ha deciso di lasciare tre persone con l’obbligo di firma quotidiana in questura o ai domiciliari, chiudendo così il primo capitolo giudiziario sull’inchiesta. Nonostante siano stati liberati, gli investigatori mantengono l’attenzione sugli scontri organizzati che, secondo le accuse, si sarebbero verificati in città. La questione resta aperta e il teorema delle contestazioni ancora in piedi.

Un giorno in questura Torino, la decisione del gip sui tre arrestati. Il più giovane, ai domiciliari, accusato di «concorso morale» nell’aggressione dell’agente, avrebbe dimostrato «ingenuità operativa». L’indignazione social della destra e dei comitati per il sì al referendum: «Liberati dalle toghe rosse» Un giorno in questura Torino, la decisione del gip sui tre arrestati. Il più giovane, ai domiciliari, accusato di «concorso morale» nell’aggressione dell’agente, avrebbe dimostrato «ingenuità operativa». L’indignazione social della destra e dei comitati per il sì al referendum: «Liberati dalle toghe rosse» Tutti fuori dal carcere: due con l’obbligo di firma giornaliera in questura e uno ai domiciliari. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Tutti fuori, ma il teorema resta: «Scontri organizzati» Approfondimenti su Torino Scontri Organizzati Caso Petrolini, Chiara resta ai domiciliari. I giudici: "Ma fuori casa il rischio resta" Chiara Petrolini resta ai domiciliari, secondo i giudici, poiché il rischio di recidiva permane anche con il contesto familiare modificato. Decaro sì, ma anche De-generoso: Emiliano resta fuori dalla giunta ma è pronta una consulenza da 130mila euro Michele Emiliano ha deciso di non entrare nella nuova Giunta regionale pugliese come assessore, pur mantenendo un ruolo come consigliere del presidente. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Torino Scontri Organizzati Argomenti discussi: Tutti fuori, ma il teorema resta: Scontri organizzati; L'Università siamo tutti. Anche tu; Tutti Fenomeni Lunedì; Tutti vogliono Sinner, anche fuori dal campo. Le indicazioni del segretario: “Tutti fuori dal Mondo al Contrario”. Meloni non commentano ma i suoi studiano la legge elettorale: soglia di sbarramento al 4% facebook #Dodo e #Mandragora ko: le loro condizioni #Nicolussi va via: tutti fuori dalla distinta #FiorentinaComo x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.