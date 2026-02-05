Tutela costa Lazio | Regione valuta misure per proteggere spiagge vulnerabili

La Regione Lazio sta pensando a nuove misure per proteggere le spiagge del litorale di Latina, che sono in difficoltà. Dopo le critiche della direzione regionale ambiente, il Comune ha risposto difendendo il progetto da 5,5 milioni di euro, che mira a mettere in sicurezza le spiagge più fragili. La discussione continua, ma l’obiettivo è chiaro: tutelare il tratto di costa più esposto alle onde e all’erosione.

Il comune di Latina ha ribattuto alle criticità sollevate dalla direzione regionale ambiente, che ha espresso perplessità sull'intero progetto di tutela della costa, con un intervento di 5,5 milioni di euro destinato a proteggere le spiagge vulnerabili del litorale sabaudiano. Il progetto, in fase avanzata di attuazione, prevede l'installazione di pennelli rigidi tra Foceverde e Capoportiere, con un costo totale di 6 milioni di euro, finanziati in parte dal governo regionale. Le osservazioni vengono da parte del circolo del Partito Democratico di Sabaudia, che ha denunciato possibili danni ambientali per il Parco Nazionale del Circeo, la Zona di Protezione Speciale e la Zona Speciale di Conservazione Dune, aree protette da normative europee.

