Tumori mieloma | Campagnoli Gsk ‘impegno rivolto a ricerca e innovazione’

Gsk ha annunciato il suo impegno continuo nella lotta contro il mieloma multiplo. Il rappresentante dell’azienda, Campagnoli, ha spiegato che da anni l’azienda investe in ricerca e innovazione per trovare nuove soluzioni contro questa forma di tumore. La priorità resta sviluppare terapie più efficaci e migliorare la vita dei pazienti.

“L’impegno di Gsk nel campo del mieloma multiplo nasce diversi anni fa ed è rivolto alla ricerca e all’innovazione. Siamo al fianco della comunità scientifica e dei pazienti perché in questi percorsi è fondamentale la collaborazione. Vogliamo garantire ai pazienti un tempo e una qualità di vita migliore”. Lo ha detto Elisabetta Campagnoli, direttore medico Oncoematologia di Gsk, all’incontro con la stampa sul mieloma multiplo, organizzato a Milano dalla stessa azienda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

