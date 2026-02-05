Tumori mieloma | Campagnoli Gsk ‘impegno rivolto a ricerca e innovazione’

Da quotidiano.net 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gsk ha annunciato il suo impegno continuo nella lotta contro il mieloma multiplo. Il rappresentante dell’azienda, Campagnoli, ha spiegato che da anni l’azienda investe in ricerca e innovazione per trovare nuove soluzioni contro questa forma di tumore. La priorità resta sviluppare terapie più efficaci e migliorare la vita dei pazienti.

“L’impegno di Gsk nel campo del mieloma multiplo nasce diversi anni fa ed è rivolto alla ricerca e all’innovazione. Siamo al fianco della comunità scientifica e dei pazienti perché in questi percorsi è fondamentale la collaborazione. Vogliamo garantire ai pazienti un tempo e una qualità di vita migliore”. Lo ha detto Elisabetta Campagnoli, direttore medico Oncoematologia di Gsk, all’incontro con la stampa sul mieloma multiplo, organizzato a Milano dalla stessa azienda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

tumori mieloma campagnoli gsk 8216impegno rivolto a ricerca e innovazione8217

© Quotidiano.net - Tumori, mieloma: Campagnoli (Gsk), ‘impegno rivolto a ricerca e innovazione’

Approfondimenti su Campagnoli Gsk

Mieloma, Campagnoli (Gsk): "Per i pazienti tempo e qualità di vita migliore"

A Roma, il dottor Campagnoli di GSK ha parlato di nuove speranze per i pazienti affetti da mieloma multiplo.

Tumori, mielofibrosi, Campagnoli (Gsk): "Mettiamo al centro qualità vita pazienti"

La Gsk punta a migliorare la vita dei pazienti con tumori e mielofibrosi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Tumori, mieloma: Campagnoli (Gsk), ‘impegno rivolto a ricerca e innovazione’

Video Tumori, mieloma: Campagnoli (Gsk), ‘impegno rivolto a ricerca e innovazione’

Ultime notizie su Campagnoli Gsk

Argomenti discussi: In 10 anni sopravvivenza mieloma quadruplicata, ne parlano gli esperti.

tumori mieloma campagnoli gskMieloma, Campagnoli (Gsk): Per i pazienti tempo e qualità di vita migliore(Adnkronos) - Sappiamo che il mieloma multiplo è una patologia ematologica oncologica dove abbiamo diversi bisogni insoddisfatti da colmare. Questo ci ha ... tuobenessere.it

tumori mieloma campagnoli gskTumori, in 10 anni sopravvivenza mieloma quadruplicata, ne parlano gli espertiIn 10 anni l’aspettativa di vita dei pazienti con mieloma multiplo è quasi quadruplicata, passando da circa 2 anni e mezzo a oltre 10. Una conquista notevole, dovuta ai progressi della medicina. Nella ... ilfattonisseno.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.