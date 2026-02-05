TS – la rivelazione sul pensiero dei Friedkin

Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma e oggi consigliere dei Friedkin, apre alla possibilità di rivedere Totti a Trigoria. Durante un'intervista a Sky Sport, Ranieri ha detto che potrebbe esserci una chance di rivedere il capitano storico nel club giallorosso. La notizia fa discutere i tifosi, che aspettano di capire se si tratti solo di una suggestione o di qualcosa di più concreto.

2026-02-05 14:40:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: Francesco Totti alla Roma. È questa la suggestione lanciata nelle ultime ore da Claudio Ranieri, ex tecnico dei giallorossi ed attuale consigliere della presidenza Friedkin, ha parlato ai microfoni di Sky Sport rendendo nota quella che è la possibilità di poter rivedere lo storico capitano della Roma a Trigoria. “I Friedkin ci stanno pensando, mi auguro che lui possa essere utile alla Roma perché è una parte della Roma”. Queste le parole di Claudio Ranieri, senior advisor dei Friedkin, sul possibile ritorno di Totti in società come dirigente in un’anticipazione dell’intervista che andrà in onda su Sky Sport. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

