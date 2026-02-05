Trump endorses Japanese PM Takaichi ahead of Sunday election

Donald Trump ha annunciato di sostenere apertamente Sanae Takaichi, candidata alle prossime elezioni legislative in Giappone. Il presidente americano ha detto di dare il suo “pieno endorsement” alla candidata, senza nascondere il suo appoggio. La Takaichi corre per una posizione di rilievo nel governo nipponico, e la sua campagna ora riceve un nuovo impulso dal sostegno di Trump. La candidatura si svolge in un momento di grande attenzione politica in Giappone, con elezioni che potrebbero cambiare gli equilibri politici del paese.

Feb 5 (Reuters) - U.S President Donald Trump on Thursday said Japanese Prime Minister Sanae Takaichi had his "total endorsement" ahead of a legislative election in the east Asian country on Sunday, adding that they would meet March 19 at the White House. "Prime Minister Takaichi is someone who deserves powerful recognition for the job she and her Coalition are doing," Trump said in a post on Truth Social. "Therefore, as President of the United States of America, it is my Honor to give a Complete and Total Endorsement of her, and what her highly respected Coalition is representing." Takaichi heads to a snap election she is widely expected to win this Sunday.

