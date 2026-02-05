Trump critica Nike per discriminazione dei lavoratori bianchi in un confronto con i diritti civili

Donald Trump torna a far parlare di sé, questa volta puntando il dito contro Nike. L’ex presidente ha accusato la multinazionale di discriminare i lavoratori bianchi, inserendo la questione in un dibattito più ampio sui diritti civili. La polemica arriva a pochi mesi dalla fine del suo mandato, e già scatena reazioni nel mondo politico e imprenditoriale.

A due mesi dal termine del mandato di Donald Trump, il presidente Usa ha lanciato un nuovo colpo di spettacolo, questa volta contro una delle aziende più influenti del paese: la Nike. Non si tratta soltanto di un commento politico, bensì di un intervento ufficiale da parte dell'Ufficio per l'Uguaglianza di Occupazione (EEOC), l'agenzia federale responsabile della protezione dalle discriminazioni nel lavoro, che ha cominciato un'indagine sul gigante dell'abbigliamento sportivo. L'indagine, secondo quanto riferito dal *New York Times*, riguarda la pratica di selezione e promozione all'interno della società, considerata in contrasto con l'obiettivo di promozione della diversità e dell'inclusione.

