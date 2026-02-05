Trump backs MAGA prosecutor in race to fill Marjorie Taylor Greene’s seat

Donald Trump ha preso posizione a favore di un procuratore conservatore in Georgia, sostenendo la sua candidatura in vista di un’elezione speciale. L’ex presidente ha espresso il suo supporto per il candidato, che punta a riempire il seggio lasciato libero da Marjorie Taylor Greene. La corsa si fa incerta e ora si accendono i riflettori sulla sfida in vista delle elezioni.

Feb 4 (Reuters) - President Donald Trump on Wednesday endorsed a conservative local prosecutor in a Georgia special election to replace Marjorie Taylor Greene, who resigned from the U.S. House of Representatives amid an acrimonious split with the president. "He is strongly supported by the most Highly Respected MAGA Warriors in Georgia," Trump said on his Truth Social platform. The endorsement is expected to boost Fuller's chances in the March 10 election to replace Greene, who had been one of the most prominent voices in the MAGA movement before breaking with Trump late last year. The split was driven primarily by Greene's aggressive push to have the Department of Justice release files related to the late Jeffrey Epstein, a convicted sex offender, as well as her criticism of Israel's war in Gaza and U.

