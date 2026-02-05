Tribunale la viabilità torna com' era Ragona | Un segnale dell’avanzamento costante dei lavori

La viabilità nel centro di Trieste torna alla normalità. Dopo mesi di modifiche, il senso di marcia di via Berlinguer e via Rezzonico viene ripristinato, tornando alle condizioni precedenti ai lavori del Sir3 su via Gozzi. L’assessore Ragona conferma che questa è un’ottima notizia, segno che i lavori avanzano come previsto. La circolazione si sblocca, e i residenti possono tornare a muoversi più agevolmente.

«Si inizia a tornare alla normale viabilità in alcuni punti della città. Il senso di marcia di via Berlinguer e via Rezzonico è stato invertito nel 2023, per in lavori del Sir3 su via Gozzi, e dalla prossima settimana torna come prima dei lavori, ovvero a quello che poi sarà il suo assetto definitivo. Un segnale dell'avanzamento costante dei lavori e dell'avvio verso la conclusione di molte opere», ha annunciato l'assessore alla mobilità del Comune di Padova, Andrea Ragona. A partire dalla prossima settimana, infatti nella zona del Tribunale, la viabilità inizia a tornare alla normalità, ovvero alla situazione precedente i cantieri del Sir2.

