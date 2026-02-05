Trevallion ignorati | respinto in un lampo l’esposto contro l’assistente sociale
Un esposto contro l’assistente sociale di Trevallion viene respinto in pochi minuti. I funzionari regionali confermano che l’operato della donna è sempre stato corretto. Nel frattempo, gli psichiatri dell’Asl insistono: i bambini devono tornare dai genitori. La vicenda si infiamma e il caso resta aperto.
I funzionari regionali: «Ha sempre operato in modo corretto». Ma gli psichiatri dell’Asl tuonano: «I bimbi tornino dai genitori». Quando vuole l’amministrazione corre veloce, ma solo per dire no. L’esposto presentato dai legali della «famiglia nel bosco» contro l’assistente sociale Veruska D’Angelo incaricata dal tribunale per i minorenni dell’Aquila di seguire il nucleo familiare, è stato respinto dopo appena cinque giorni dall’Ente di ambito sociale che coordina i servizi nel Vastese. 🔗 Leggi su Laverita.info
Approfondimenti su Trevallion ignorati
Famiglia nel bosco, esposto dei coniugi Trevallion nei confronti dell’assistente sociale
#FamigliaNelBosco- Palmoli || I coniugi Trevallion hanno presentato un esposto contro l’assistente sociale che si occupa del caso.
Famiglia nel bosco, esposto contro assistente sociale: “Ostile e non imparziale”
Alla vigilia della perizia sulle competenze genitoriali di Nathan e Catherine Trevallion, la famiglia di Palmoli si rivolge contro l’assistente sociale.
La mamma, Catherine Trevallion: «I bambini sono traumatizzati dal fatto di non poter dormire con noi. Abbiamo sempre voluto garantire loro una realtà di vita lontana dai problemi del mondo» facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.