Treni nuovi per la Calabria | 108 vengono consegnati al via dell’anno 2025 con tecnologia avanzata

5 feb 2026

A inizio 2025, la Calabria riceverà 108 nuovi treni. Le consegne sono state avviate, portando in regione veicoli più moderni e tecnologici. I treni promettono di migliorare il servizio, offrendo corse più veloci e più confortevoli per i pendolari e i viaggiatori. Il governo ha investito molto, puntando a rendere il trasporto ferroviario più sostenibile e efficiente.

**** Grazie a un impegno strategico e a un investimento significativo, il 2025 vedrà la consegna di 108 treni nuovi, in grado di garantire un trasporto più veloce, confortevole e sostenibile per le regioni italiane. Sulle linee ferroviarie della Calabria, l’arrivo di 6 treni Blues e un modello Pop di nuova generazione rappresenta un passo importante nella modernizzazione della flotta regionale. Questo è il primo di un piano ambizioso che, al termine del 2027, dovrebbe portare il totale a 1.081 convogli, tutti con un’età media inferiore a dieci anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

