Treni linea Tirano-Milano | partito lo studio per i raddoppi selettivi

Questa mattina la Commissione Infrastrutture e Mobilità ha ricevuto la risposta ufficiale sulla questione dei lavori sulla linea ferroviaria Tirano-Milano. Dopo mesi di attese, si avvia ora lo studio per i raddoppi selettivi, un passo importante che potrebbe migliorare i tempi di viaggio e la frequentazione della tratta. La discussione prosegue, mentre gli utenti sperano in interventi concreti nel breve termine.

“Oggi è finalmente arrivata in Commissione Infrastrutture e mobilità la risposta alla mia interrogazione di settembre sui lavori sulla linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano. Ci è voluto un po’ di tempo, ma alla fine è risultata comunque positiva perché, proprio a ridosso delle Olimpiadi.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

