Treni linea Tirano-Milano | partito lo studio per i raddoppi selettivi dei binari

Questa mattina la Commissione Infrastrutture e Mobilità ha ricevuto la risposta alla interrogazione riguardante i lavori sulla linea ferroviaria Tirano-Milano. È partito ufficialmente lo studio per i raddoppi selettivi dei binari, un passo importante che potrebbe migliorare i tempi di viaggio e la puntualità dei treni sulla tratta. La decisione arriva dopo mesi di attesa e si spera possa portare benefici concreti per pendolari e utenti.

“Oggi è finalmente arrivata in Commissione Infrastrutture e mobilità la risposta alla mia interrogazione di settembre sui lavori sulla linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano. Ci è voluto un po’ di tempo, ma alla fine è risultata comunque positiva perché, proprio a ridosso delle Olimpiadi, abbiamo avuto il tempo di vedere completati alcuni lavori e avere quindi un resoconto esaustivo”: lo fa sapere Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del Pd, al termine della seduta di Commissione in cui è stata data risposta alla sua interrogazione su ‘Criticità e prospettive del servizio ferroviario nel territorio lecchese e valtellinese’.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondimenti su Tirano Milano

Questa mattina la Commissione Infrastrutture e Mobilità ha ricevuto la risposta ufficiale sulla questione dei lavori sulla linea ferroviaria Tirano-Milano.

La circolazione dei treni sulla linea adriatica tra Rimini e altre città si è sbloccata poco dopo le 12.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Tirano Milano

Argomenti discussi: Olimpiadi, come cambiano le corse dei treni in Valtellina e in Lombardia; Caos treni tra Milano e Lecco: mattinata da incubo per i pendolari; Sulla Lecco-Sondrio-Tirano stazioni riqualificate in tempo per le Olimpiadi. Ma i treni viaggiano ancora in ritardo; Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Treni. Il punto sugli interventi lungo la linea Lecco-Colico-Tirano in vista delle OlimpiadiZamperini (FDI): Oltre 340 milioni di investimenti, questa è la vera eredità delle Olimpiadi Fragomeli (PD): Bene ma non si riducono i tempi di percorrenza. Serve il raddoppio selettivo tra Lecco e ... msn.com

Caos treni tra Milano e Lecco: mattinata da incubo per i pendolariUna mattinata di passione per i pendolari che, mercoledì mattina, hanno tentato di raggiungere Milano da Lecco e dai comuni della provincia. Guasti agli impianti ferroviari nella stazione di Milano Po ... leccotoday.it

Milano-Cortina: completati i lavori alle stazioni di Colico, Morbegno, Sondrio e Lecco, Tirano. Ma la tangenziale di Tirano non è finita facebook

Milano-Cortina 2026: Franzoni in evidenza sulla leggendaria Stelvio di Bormio x.com