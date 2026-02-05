Tre sorelline si lanciano dal nono piano | la ragione del folle gesto Avevano 12 14 e 16 anni

Una tragedia improvvisa ha sconvolto una famiglia di Roma. Tre sorelle di 12, 14 e 16 anni si sono lanciate dal nono piano dell’appartamento dove vivevano con i genitori. Non si conoscono ancora i motivi di quel gesto estremo, ma la scena è stata davvero shockante. I soccorritori, arrivati subito sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarle. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa abbia spinto le giovani a compiere questa scelta così drammatica.

Una tragedia improvvisa ha colpito tutti, infatti tre sorelle sono morte dopo essere precipitate dal nono piano dell’appartamento in cui vivevano insieme ai genitori. Le vittime sono state identificate come Nishika, 16 anni, Prachi, 14, e Pakhi, 12. L’episodio ha immediatamente attirato l’attenzione delle autorità e dei media locali, lasciando sotto shock un intero quartiere che conosceva la famiglia come riservata e senza particolari segnali di disagio evidenti all’esterno. Con il passare delle ore sono emersi dettagli sulla vita quotidiana delle tre adolescenti. Secondo quanto riferito dalla polizia, le ragazze erano fortemente attratte dalla cultura pop coreana e trascorrevano gran parte del loro tempo chiuse nelle proprie stanze, partecipando a giochi di ruolo e a sfide online.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su sorelline precipitano

Tre sorelle di 16, 14 e 12 anni sono morte a Ghaziabad, in India, dopo essersi lanciate dal nono piano della loro casa.

Tre sorelle minorenni sono morte ieri pomeriggio dopo essersi lanciate dal nono piano di casa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su sorelline precipitano

Argomenti discussi: Tre sorelline si gettano dal nono piano di un palazzo e muoiono, i genitori le avevano messe in punizione: Niente giochi sul cellulare; Tre sorelline si lanciano dal nono piano e muoiono: genitori le avevano impedito uso del cellulare; Tre sorelle indiane si lanciano dal nono piano e muoiono | l’ossessione per le sfide online coreane; Ghaziabad, tre sorelline si lanciano dal nono piano dopo una punizione dei genitori: indagini su giochi online e isolamento.

Tre sorelline si lanciano dal nono piano e muoiono: genitori le avevano impedito uso del cellulareTre sorelle di 16, 14 e 12 anni sono morte a Ghaziabad, in India, dopo essere precipitate dal nono piano di casa ... fanpage.it

Tre sorelle di 12, 14 e 16 anni si lanciano dal nono piano: i genitori avevano tolto loro i cellulariTragedia a Ghaziabad: tre sorelle minorenni muoiono dopo una caduta. Indagini in corso sul loro stile di vita e l'impatto dei social media ... bigodino.it

Tre sorelline si gettano dal nono piano di un palazzo e muoiono, i genitori le avevano messe in punizione: «Niente giochi sul cellulare» facebook