Tre sorelline si lanciano dal nono piano | il motivo folle mette i brividi

Tre sorelle minorenni sono morte ieri pomeriggio dopo essersi lanciate dal nono piano di casa. La famiglia, sotto choc, non ha ancora spiegato cosa abbia spinto le ragazze a compiere quel gesto. La polizia indaga per capire se ci siano stati motivi nascosti o se si sia trattato di un incidente. I vicini riferiscono di aver sentito rumori forti prima dell’accaduto, ma nessuno si aspettava una tragedia così grave.

Tre sorelle minorenni sono morte in seguito a un lancio dal nono piano dell’edificio in cui vivevano con i genitori. Le tre ragazze avevano 16, 14 e 12 anni. Secondo le prime informazioni disponibili, il gesto sarebbe arrivato dopo una punizione in ambito familiare. Tre sorelle morte a Ghaziabad: le prime ricostruzioni. Le forze dell’ordine sono intervenute nella notte, intorno alle 2:15, per le verifiche sul posto e per gli accertamenti di rito. Le autorità hanno confermato il decesso delle tre minori. Le vittime sono state identificate come Nishika, Prachi e Pakhi, rispettivamente di 16, 14 e 12 anni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Tre sorelle di 16, 14 e 12 anni sono morte a Ghaziabad, in India, dopo essersi lanciate dal nono piano della loro casa.

Tre sorelline si sono lanciate dal nono piano di un palazzo a Ghaziabad, in India, e sono morte sul colpo.

