Tre sorelline si lanciano dal nono piano | il motivo folle mette i brividi

Da tvzap.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre sorelle minorenni sono morte ieri pomeriggio dopo essersi lanciate dal nono piano di casa. La famiglia, sotto choc, non ha ancora spiegato cosa abbia spinto le ragazze a compiere quel gesto. La polizia indaga per capire se ci siano stati motivi nascosti o se si sia trattato di un incidente. I vicini riferiscono di aver sentito rumori forti prima dell’accaduto, ma nessuno si aspettava una tragedia così grave.

Tre sorelle minorenni sono morte in seguito a un lancio dal nono piano dell’edificio in cui vivevano con i genitori. Le tre ragazze avevano 16, 14 e 12 anni. Secondo le prime informazioni disponibili, il gesto sarebbe arrivato dopo una punizione in ambito familiare. Tre sorelle morte a Ghaziabad: le prime ricostruzioni. Le forze dell’ordine sono intervenute nella notte, intorno alle 2:15, per le verifiche sul posto e per gli accertamenti di rito. Le autorità hanno confermato il decesso delle tre minori. Le vittime sono state identificate come Nishika, Prachi e Pakhi, rispettivamente di 16, 14 e 12 anni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

tre sorelline si lanciano dal nono piano il motivo folle mette i brividi

© Tvzap.it - Tre sorelline si lanciano dal nono piano: il motivo folle mette i brividi

Approfondimenti su Tre sorelline Morte

Tre sorelline si lanciano dal nono piano e muoiono: genitori le avevano impedito uso del cellulare

Tre sorelle di 16, 14 e 12 anni sono morte a Ghaziabad, in India, dopo essersi lanciate dal nono piano della loro casa.

Tre sorelline si gettano dal nono piano di un palazzo e muoiono, i genitori le avevano messe in punizione: «Niente giochi sul cellulare»

Tre sorelline si sono lanciate dal nono piano di un palazzo a Ghaziabad, in India, e sono morte sul colpo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Tre sorelline Morte

Argomenti discussi: Tre sorelline si gettano dal nono piano di un palazzo e muoiono, i genitori le avevano messe in punizione: Niente giochi sul cellulare; Tre sorelline si lanciano dal nono piano e muoiono: genitori le avevano impedito uso del cellulare; Tre sorelle indiane si lanciano dal nono piano e muoiono | l’ossessione per le sfide online coreane; Ghaziabad, tre sorelline si lanciano dal nono piano dopo una punizione dei genitori: indagini su giochi online e isolamento.

tre sorelline si lancianoTre sorelline si lanciano dal nono piano e muoiono: genitori le avevano impedito uso del cellulareTre sorelle di 16, 14 e 12 anni sono morte a Ghaziabad, in India, dopo essere precipitate dal nono piano di casa ... fanpage.it

tre sorelline si lancianoI genitori tolgono il cellulare, tre sorelline adolescenti con molti follower si lanciano dal nono piano della loro casaTre sorelle morte a Ghaziabad dopo caduta dal nono piano: indagini su restrizioni cellulari e isolamento digitale che avrebbe coinvolto le adolescenti. Ghaziabad, tragedia delle tre sorelle nella nott ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.