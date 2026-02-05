Tre sorelline si lanciano dal nono piano e muoiono | genitori le avevano impedito uso del cellulare

Tre sorelle di 16, 14 e 12 anni sono morte a Ghaziabad, in India, dopo essersi lanciate dal nono piano della loro casa. I genitori avevano impedito loro di usare il cellulare prima dell’incidente. La polizia indaga sulle motivazioni e sui rapporti familiari che hanno portato a questa drammatica decisione.

