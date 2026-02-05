Tre sciatori finlandesi travolti da una valanga a Punta Beltovo Bolzano | due morti

Tre sciatori finlandesi sono stati travolti da una valanga a Punta Beltovo, sopra Solda. Due di loro sono morti sul colpo, mentre una terza persona è rimasta ferita. L’incidente si è verificato durante un fuoripista, e le operazioni di soccorso sono state rapide ma purtroppo inutili per i due deceduti.

Due scialpinisti finlandesi hanno perso la vita durante un fuoripista su Punta Beltovo, sopra Solda. Ferita una terza persona. La valanga si è staccata su un pendio, raggiungibile con gli impianti di risalita. La slavina è stata notata solo dopo che i soccorritori sono stati richiamati da un’altra chiamata, avvenuta verso le ore 13.30, per una seconda valanga verificatasi a poca distanza dalla precedente, nei pressi del rifugio Madriccio. La zona era già stata citata in passato per distacchi come quelli avvenuti oggi. L’elicottero, che sorvolava sopra la valanga su Punta Beltovo, ha notato una persona che stava scavando nella neve. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tre sciatori finlandesi travolti da una valanga a Punta Beltovo (Bolzano): due morti Approfondimenti su Punta Beltovo Alto Adige, tragedia a Solda: due scialpinisti morti travolti da una valanga Due scialpinisti sono morti questa mattina in Alto Adige, travolti da una valanga a Solda. Valanga in Alto Adige, morti due turisti finlandesi Una valanga ha travolto un gruppo di scialpinisti finlandesi a Solda, in provincia di Bolzano, nel primo pomeriggio di oggi. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Punta Beltovo Valanga a Solda travolge sciatori in fuoripista: due mortiLa slavina sopra le piste, nella zona del rifugio Madriccio. Una terza persona è stata salvata ... msn.com Valanga travolge sciatori che riescono a mettersi in salvo(ANSA) - TRIESTE, 27 GEN - Un gruppo di sciatori è stato travolto da una valanga nella zona sotto il monte Bila Pec, a Chiusaforte (Udine) ... notizie.tiscali.it Corriere della Sera. . Una valanga si è verificata nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 5 febbraio, intorno alle 13:30, sopra Solda, all'altezza di cima Beltovo. Secondo quanto riferito dal Soccorso alpino, il distacco è avvenuto nella zona del rifugio Madriccio, n facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.