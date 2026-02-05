Tre minorenni arrestati per aver minacciato e rubato a un ragazzo sul mezzo di trasporto pubblico

Tre minorenni sono stati arrestati dopo aver minacciato e derubato un ragazzo su un bus in pieno giorno di Capodanno. Il giovane stava viaggiando quando i tre ragazzini si sono avvicinati, lo hanno minacciato e gli hanno portato via il cellulare. La polizia è intervenuta poco dopo e li ha fermati. Si indaga ancora sul motivo dell’aggressione.

**** Un ragazzo, in viaggio sul bus nel giorno di Capodanno, fu aggredito da tre minorenni che lo minacciarono e gli rubarono il cellulare. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, insieme a un’indagine accurata della polizia, permisero di individuare i tre responsabili, arrestati mercoledì 4 febbraio 2026 a Sestri Ponente. Le indagini furono condotte dal commissariato di polizia del capoluogo ligure, con un’operazione coordinata tra la squadra giudiziaria e il reparto di polizia giudiziaria. Le immagini, infatti, rivelarono che il giovane era stato aggredito in un momento di transito, a bordo di un mezzo di trasporto pubblico, con un gruppo di tre ragazzi di 16 e 17 anni, tutti di origine egiziana.🔗 Leggi su Ameve.eu

Tre minorenni tra i 16 e i 17 anni sono stati arrestati dalla polizia di Stato per aver minacciato e rapinato un ragazzo su un autobus il giorno di Capodanno.

