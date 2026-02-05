Tre indagati per la morte in campo Mattia Giani La famiglia cerca solo la verità

La famiglia di Mattia Giani ha deciso di andare fino in fondo. Tre persone sono state messe sotto indagine per la sua morte, avvenuta in campo il 14 aprile durante una partita tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino United. La famiglia non cerca vendette o colpevoli, vuole solo scoprire cosa sia successo davvero al suo ragazzo di 26 anni. La procura ha aperto un’indagine e ascoltato alcuni testimoni, mentre la famiglia aspetta risposte che possano fare luce su una vicenda ancora troppo confusa.

Non persegue colpevoli da additare né vendette da soddisfare. Cerca risposte. È questo il filo che guida la famiglia di Mattia Giani, il calciatore di 26 anni morto il 14 aprile 2024 dopo un malore accusato in campo durante la partita tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino United. Una tragedia.

