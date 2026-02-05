Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 24ª giornata

La 24ª giornata di fantacalcio si avvicina e i consigli per l’attacco non mancano. È il momento di scegliere bene i tre attaccanti da schierare, tra un top, una certezza e una scommessa. Con le formazioni che si stanno definendo, bisogna essere rapidi e puntuali nelle scelte. I giocatori da non lasciare fuori sono chiari, ma bisogna anche valutare le opportunità più rischiose. Il prossimo turno potrebbe cambiare le sorti della vostra squadra, quindi attenzione alle scelte.

La 24ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 6 febbraio alle 20.45 con la sfida tra Verona e Pisa e si chiuderà lunedì 9 con Roma-Cagliari (20.45). La sfida tra Milan e Como verrà invece recuperata mercoledì 18, motivo per cui i giocatori delle due squadre riceveranno un 6 d'ufficio al Fantacampionato. È quasi tempo di formazione e dopo aver passato in rassegna i portieri, i difensori e i centrocampisti consigliati, è tempo di puntare i riflettori sui tre attaccanti da non lasciarsi scappare in vista del prossimo turno di Fantacampionato Gazzetta. David, dopo un complicato inizio di campionato, si è definitivamente sbloccato: per il canadese sono quattro gol nelle ultime cinque partite.

