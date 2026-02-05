Pietro Tranchina ha deciso di rappresentare il Marocco alle prossime Olimpiadi di Milano Cortina. Lo sciador italiano, noto per il suo stile, ha scelto di gareggiare sotto la bandiera marocchina, senza rinunciare alle radici italiane. «Anche io giocherò in casa», ha detto, sottolineando il suo legame con entrambi i paesi nel percorso verso il 2026.

Approfondimenti su Tranchina Milano Cortina

Pietro Tranchina, atleta italiano, ha deciso di trasferirsi in Marocco per inseguire il sogno di partecipare ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Ultime notizie su Tranchina Milano Cortina

Argomenti discussi: Pietro Tranchina scia per il Marocco alle Olimpiadi: Le mie origini sono lì; Milano Cortina oggi: Constantini-Mosaner e hockey in gara

Tranchina, l’azzurro che a Milano Cortina scierà per il Marocco: Anche io giocherò in casa(Adnkronos) - Pietro Tranchina ha scelto il Marocco per inseguire il suo sogno sugli sci. Senza dimenticare l’Italia, presenza decisiva nel suo viaggio verso Milano Cortina 2026. Nato il 5 marzo 2003 ... msn.com

Un marocchino ai Giochi: è il piemontese Tranchina«Essere il primo sciatore marocchino a gareggiare in Coppa del Mondo per me è motivo di grande orgoglio, ma anche di responsabilità». Pietro Tranchina, classe 2003, cresciuto in provincia di Torino ma ... avvenire.it

