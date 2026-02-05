Tony Effe, Bresh e Tedua festeggiano un grande risultato. Il loro brano

Nuovo traguardo per Tony Effe: il brano Dopo le 4, in collaborazione con Bresh e Tedua, raggiunge i 100 milioni di ascolti. Non si arresta il successo di Tony Effe. In queste ore infatti il brano Dopo le 4, in collaborazione con i colleghi e amici Bresh e Tedua ha raggiunto i 100 milioni di ascolti, segno che è stato uno dei più amati dal grande pubblico. Come senza dubbio in molti sapranno, la canzone è contenuta nel secondo album del rapper romano, Icon, rilasciato nel 2024. Il disco, in breve tempo, ha raggiunto la posizione numero uno della Top Albums Debut Global, la classifica che misura gli stream degli album nelle prime 72 ore dalla pubblicazione a livello globale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Traguardo per Tony Effe, Bresh e Tedua, il brano Dopo le 4 raggiunge 100 milioni di ascolti

Approfondimenti su Dopo le 4

Bresh, Tedua e Tony Effe cantano “DOPO LE 4”

Ultime notizie su Dopo le 4

