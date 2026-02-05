Tragedia in montagna valanga travolge un gruppo di sciatori | due morti un disperso

Questa mattina una valanga si è staccata nella zona sciistica di Solda, vicino alle piste del Madriccio. Il fronte di neve ha travolto un gruppo di sciatori, causando la morte di due persone e la scomparsa di un terzo. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma finora non sono riusciti a trovare l’ultimo disperso. La zona è stata chiusa e le operazioni di ricerca continuano senza sosta.

È di due persone morte e una dispersa, al momento, il bilancio di una valanga avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, 5 febbraio 2026, nella zona sciistica di Solda, nei pressi delle piste del Madriccio, nel territorio comunale di Stelvio in Alto Adige.Secondo quanto riportato dal Soccorso Alpino.

