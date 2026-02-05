Tragedia a Lucca monossido stermina una famiglia

Una famiglia di quattro persone è stata trovata morta nella loro casa a Lucca, vittima di un’intossicazione da monossido di carbonio. Secondo le prime ipotesi, il malfunzionamento della caldaia potrebbe aver causato la tragedia. La polizia sta cercando di capire cosa sia successo e quali misure adottare per prevenire incidenti simili.

