Tragedia a Giulianova ragazza di 25 anni travolta e uccisa da un treno

Una giovane di 25 anni ha perso la vita nella notte a Giulianova. La ragazza, G.Q., è stata investita da un treno merci e non c’è stato nulla da fare. La tragedia ha sconvolto la città, ancora sotto shock per quanto accaduto. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia portato la giovane a trovarsi sui binari in quel momento.

È morta in un istante. La giovane G.Q., di 25 anni, residente a Giulianova, è stata travolta e uccisa da un treno merci nella notte del 5 febbraio. Il corpo della donna fu trovato sul binario della stazione ferroviaria, in pieno centro urbano, poco dopo l'uscita del treno. Le prime indagini indicano che l'incidente potrebbe essere stato causato da un gesto volontario. La notizia è arrivata in tempo reale, con una serie di comunicazioni istantanee tra il Commissariato di Polizia Ferroviaria, il 118 e i Carabinieri, impegnati per accertare la dinamica esatta dell'accaduto. La stazione ferroviaria di Giulianova, piccola borgo del comune abruzzese, è stata il luogo della tragedia.

