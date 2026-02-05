Tragedia a Chivasso | carabiniere trovato morto davanti al cimitero

Questa mattina a Chivasso un carabiniere è stato trovato morto nel parcheggio del cimitero di via Favorita. La scoperta è stata fatta intorno all’ora di pranzo. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause di questa morte improvvisa. La notizia ha sconvolto la piccola comunità della zona.

Tragedia all'ora di pranzo di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, nel parcheggio del cimitero di Chivasso, in via Favorita. Il corpo di un carabiniere di 45 anni, in servizio alla stazione cittadina è stato trovato all'interno della sua autovettura. In pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari.

