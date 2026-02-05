Tragedia a Chiaramonte Gulfi | morto lo chef e giornalista Davide Di Corato

La comunità di Chiaramonte Gulfi si sveglia sotto shock. Davide Di Corato, chef e giornalista di 64 anni, è morto in un incidente davanti alla sua casa. Le forze dell’ordine stanno indagando, ma per ora non ci sono dettagli certi sulla dinamica. La notizia ha lasciato senza parole amici e vicini, che ricordano un uomo sempre disponibile e appassionato del suo lavoro.

Tragedia a Chiaramonte Gulfi. Un grave incidente ha strappato la vita a Davide Di Corato, chef e giornalista di 64 anni, davanti alla sua abitazione a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. Un carico di pannelli fotovoltaici è caduto da un camion durante lo scarico, travolgendo lo chef senza lasciargli scampo. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 febbraio, quando Di Corato si trovava nello spazio antistante la sua casa in contrada Poggio Gallo. Per motivi ancora da accertare, il bancale di pannelli si è improvvisamente ribaltato precipitando addosso a lui.

