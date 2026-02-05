Traffico Roma del 05-02-2026 ore 18 | 30

Alle 18:30 di oggi il traffico a Roma resta molto intenso. Sul Raccordo Anulare si formano lunghe code in entrambe le direzioni: in carreggiata interna tra Cassia bis e Salaria, e più avanti tra Prenestina e altri punti. Anche in carreggiata esterna le file sono evidenti tra Roma Fiumicino e La Romanina. La situazione si ripete sul tratto urbano della A24, tra la tangenziale e il Raccordo, con rallentamenti tra via del Foro Italico e Corso di Francia. La chiusura di via Ardeatina tra via di

Luceverde Roma traffico intenso Come di consueto in queste ore sul Raccordo Anulare dove abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana Salaria più avanti altre file tra momentané Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino è La Romanina code a tratti anche sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare in questa direzione via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni in carreggiata opposta in sulla tangenziale da via dei Monti Tiburtini a via Salaria ricordiamo che per uno smottamento chiusa via Ardeatina tra via di San Sebastiano e Il Vicolo dell'Annunziatella nelle due direzioni per i mezzi pesanti le deviazioni su via di Grotta Perfetta se provengono dal raccordo anulare e su via Giulio Aristide Sartorio se vengono dal centro città la stessa Ardeatina Inoltre transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta possibili quindi ripercussioni per la circolazione in proseguono il notte sul Lungotevere Flaminio fino al 7 febbraio 3 alle 5:39 chiusura tra via Masolino da Panicale via Donatello in direzione di Piazzale delle Belle Arti dal 8 al 14 febbraio lo stesso tratto sarà chiuso sempre di notte in direzione di ponte Flaminio

