Traffico Roma del 05-02-2026 ore 11 | 30

Tra le strade di Roma questa mattina si registrano numerosi rallentamenti. Sul Raccordo Anulare ci sono code all’altezza dello svincolo Labaro, a causa di un incidente con feriti. La carreggiata esterna procede a passo d’uomo, e si segnala anche una lunga coda tra gli svincoli Pontina e Aurelia sulla A4 in direzione centro. La situazione si riflette anche sulla Cassia, Flaminia e Salaria, con traffico molto rallentato in entrata. In centro, via dei Fori Imperiali resta chiusa tra Largo Corrado Ric

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare un incidente con feriti rallentamenti all'altezza dello svincolo Labaro sulla carreggiata esterna è sempre per un incidente sul Raccordo code tra gli svincoli Pontina e Aurelia code sulla A4 da raccordo in direzione centro rallentamenti sulla Cassia Flaminia e Salaria in Entrate sulla tangenziale est e sia in direzione San Giovanni sia in direzione Salaria viabilità rallentata anche sulla Pontina tra la Colombo e via di Decima in uscita proseguo in centro la chiusura di via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci è Piazza Venezia Nel III Municipio infine in zona Monte Cervialto lavori sulla rete elettrica di via Alessandro Fortis e tra via Gabrio Casati e vi Monte Cervialto traffico deviato https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

