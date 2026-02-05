Il traffico sulla principale rete viaria di Roma e Lazio si presenta abbastanza scorrevole, anche se ci sono alcune code in alcune zone. Sul Raccordo Anulare, si formano incolonnamenti tra Cassia bis e Veientana in carreggiata interna, mentre più avanti si registrano file tra Nomentana e Prenestina. Anche in carreggiata esterna ci sono rallentamenti tra Roma Fiumicino e La Romanina. La situazione si allunga anche sulla A24, tra la tangenziale e il Raccordo Anulare, in direzione Teramo. In provincia di Frosinone, invece,

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 05-02-2026 ore 17:30

Questa mattina il traffico sulla rete stradale di Roma e dintorni è molto intenso.

Il traffico in Lazio questa sera si presenta intenso su più strade.

