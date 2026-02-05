Traffico Lazio del 05-02-2026 ore 09 | 30

Questa mattina il traffico sulla rete stradale di Roma e dintorni è molto intenso. Lavori sulla A1 tra Magliano Sabina e Orte creano code in direzione Firenze. Sulla via Pontina, tra il nord e Tor de' Cenci, ci sono rallentamenti e code. Anche l’accesso urbano tra via Filippo Fiorentini e lo svincolo per la tangenziale est si riempie di veicoli. Chiudono temporaneamente il tratto in galleria tra Atina e Cassino, in provincia di Frosinone, per lavori che termineranno il 15 marzo.

luce verde Lazio Bentrovati traffico in coda per lavori sulla A1 Firenze Roma tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze alle porte di Roma code sulla via Pontina tra il nord e Tor de' Cenci in direzione Pomezia trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra via Filippo Fiorentini e l'uscita per la tangenziale est in provincia di Frosinone per lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso il tratto in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello nelle due direzioni termine lavori previsto per il prossimo 15 marzo

