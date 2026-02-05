Traffico Lazio del 05-02-2026 ore 09 | 30

Da romadailynews.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il traffico sulla rete stradale di Roma e dintorni è molto intenso. Lavori sulla A1 tra Magliano Sabina e Orte creano code in direzione Firenze. Sulla via Pontina, tra il nord e Tor de' Cenci, ci sono rallentamenti e code. Anche l’accesso urbano tra via Filippo Fiorentini e lo svincolo per la tangenziale est si riempie di veicoli. Chiudono temporaneamente il tratto in galleria tra Atina e Cassino, in provincia di Frosinone, per lavori che termineranno il 15 marzo.

luce verde Lazio Bentrovati traffico in coda per lavori sulla A1 Firenze Roma tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze alle porte di Roma code sulla via Pontina tra il nord e Tor de' Cenci in direzione Pomezia trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra via Filippo Fiorentini e l'uscita per la tangenziale est in provincia di Frosinone per lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso il tratto in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello nelle due direzioni termine lavori previsto per il prossimo 15 marzo è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico lazio del 05 02 2026 ore 09 30

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 05-02-2026 ore 09:30

Approfondimenti su Roma Capitale

Traffico Lazio del 02-02-2026 ore 09:30

Restano lunghe le code sul raccordo anulare di Roma, con traffico molto intenso tra le uscite di Cassa Salaria e lo svincolo Tiburtina.

Traffico Lazio del 05-01-2026 ore 09:30

Il traffico sulla rete del Lazio al 5 gennaio 2026 alle 09:30 presenta diverse criticità a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Roma Capitale

Argomenti discussi: Maltempo a Roma e nel Lazio: allerta gialla per pioggia e allagamenti, chiuse le banchine del Tevere. Traffico in tilt; A Roma nel 2025 smog e polveri sottili nei limiti, la provincia più inquinata del Lazio è Frosinone; Superstrada Umbro Laziale chiusa tra Orte e Soriano: traffico deviato per lavori urgenti; Calano i livelli di smog nell'aria, biossido di azoto sotto i limiti nel 2025: per Roma è la prima volta.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-02-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in aumento il traffico sulle carreggiate del ... romadailynews.it

Traffico Roma del 05-02-2026 ore 08:30Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina ed Ardeatina code anche in esterna tra ... romadailynews.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.