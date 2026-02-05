Totti torna alla Roma? L’ipotesi è concreta | ecco perché

Francesco Totti potrebbe tornare alla Roma, la sua ex squadra, dove ha trascorso tutta la carriera da calciatore e anche un periodo come dirigente. La società e i tifosi sono in fermento, sperando che questa ipotesi si concretizzi nei prossimi giorni. La trattativa è ancora in fase di sviluppo, ma le voci si fanno sempre più insistenti.

Francesco Totti potrebbe tornare a casa, alla Roma, dove ha giocato per tutta la sua carriera da calciatore e dove ha trascorso anche un periodo come dirigente. Ranieri apre: ecco perché un ritorno è possibile. “Un ritorno di Totti alla Roma? So che i Friedkin ci stanno pensando, mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma anche perché lui è davvero parte della Roma”. Così il Senior Advisor della Roma, Claudio Ranieri, intervistato in esclusiva su Sky Sport da Paolo Assogna. A precisa domanda, l’ex tecnico giallorosso ha aperto al ritorno dell’ex capitano alla Roma: “I Friedkin ci stanno pensando”, ha detto Ranieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La Roma potrebbe riaccogliere Francesco Totti.

Claudio Ranieri conferma che i Friedkin stanno valutando il possibile ritorno di Francesco Totti in società.

