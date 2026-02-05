Totti-Friedkin un rapporto mai nato | ora si può

Questa mattina, in un’intervista, Claudio Ranieri ha aperto alla possibilità che Francesco Totti possa entrare nella società della Roma. Fino a oggi, sembrava un’ipotesi lontana, ma le parole del consulente della proprietà indicano che qualcosa potrebbe cambiare. Nei prossimi giorni, si attendono sviluppi su questa possibile svolta.

L’intervista di stamane di Paolo Assogna e Angelo Mangiante al consulente della proprietà, Claudio Ranieri, ha rivelato come l’apertura ad un ingresso di Francesco Totti in società non sia ad oggi così improbabile. La presidenza americana e lo storico capitano sono reduci da un passato che non li ha mai visti incontrare. È arrivata l’ora dell’atteso ritorno?. Fino ad oggi la società guidata da Dan e Ryan Friedkin non ha mai aperto all’inserimento di una figura come Francesco Totti tra gli organi dirigenziali. Questo nonostante le numerose dichiarazioni dell’ex numero 10 giallorosso che si è sempre mostrato disponibile a (ri)vestire i colori della Roma sotto il ruolo dirigenziale – dopo averlo già ricoperto nell’era Pallotta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

La Roma potrebbe riaccogliere Francesco Totti.

Claudio Ranieri conferma che i Friedkin stanno valutando il possibile ritorno di Francesco Totti in società.

