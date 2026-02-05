Francesco Totti potrebbe tornare a lavorare con la Roma. Claudio Ranieri, consigliere dei Friedkin, ha aperto di nuovo questa possibilità, sottolineando quanto sarebbe importante rivedere il Capitano in società, questa volta senza ripetere gli errori del passato. La decisione resta ancora da definire, ma l’ipotesi di un ritorno si fa più concreta.

(Adnkronos) – Francesco Totti può tornare alla Roma. L'ha detto Claudio Ranieri, consigliere della famiglia Friedkin, rilanciando un'ipotesi che è sempre rimasta aperta, per la storia e il significato che avrebbe la presenza del Capitano all'interno della società. Le opzioni sul tavolo sono diverse, con alcuni punti fermi che andrebbero messi, sia stando alle indicazioni . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Totti Roma

La Roma potrebbe riaccogliere Francesco Totti.

Claudio Ranieri conferma che i Friedkin stanno valutando il possibile ritorno di Francesco Totti in società.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Totti Roma

Argomenti discussi: Francesco Totti torna alla Roma? L'anticipazione di Ranieri: I Friedkin ci stanno pensando; Eterno: l'opera di Drugi a San Giovanni dedicata a Francesco Totti; Roma, la rivelazione di Ranieri: I Friedkin stanno pensando al ritorno di Totti; Totti, nuovo murale a San Giovanni: il capitano bambino incontra il calciatore adulto.

Totti alla Roma, le condizioni per il rientro in società (senza gli errori già commessi in passato)Un nuovo incarico dirigenziale deve avere un perimetro certo e regole di ingaggio chiare: non vuole e non può essere solo un uomo immagine ... adnkronos.com

Ranieri apre a un ritorno di Totti alla Roma, 'Friedkin ci pensa'Perché quando Claudio Ranieri parla non lo fa mai a caso, e non solo sul rapporto teso Gasperini-Massara, focus dell'attualita' in casa giallorossa; così le dichiarazioni sul possibile ritorno di ... ansa.it

Per la prima volta Ranieri ha parlato del possibile ritorno alla Roma di Totti. Dialoghi aperti da tempo con i Friedkin che stanno studiando un ruolo adatto a lui: https://fanpa.ge/UhmqR facebook

Roma, Totti vicino al clamoroso ritorno. Ranieri conferma: "I Friedkin ci stanno pensando" x.com