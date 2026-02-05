Torna Il bianco della nonna | due giorni di mercato solidale al Centro Il Samaritano

Torna “Il bianco della nonna”, il mercato solidale di biancheria per la casa al Centro Il Samaritano di via Giordani. Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, dalle 10 alle 18, si terrà la seconda edizione dell’evento. Due giorni di vendita con oggetti usati, ma in ottimo stato, provenienti dalle case di molte nonne. L’obiettivo è raccogliere fondi per sostenere progetti sociali e aiutare chi ha bisogno. La gente si riverserà al centro per trovare tovaglie, lenzuola e asciug

Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, dalle ore 10 alle 18, al Centro "Il Samaritano" di via Giordani 14 la seconda edizione de "Il Bianco della Nonna", mercato solidale di biancheria per la casa.

