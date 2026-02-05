Torna Il bianco della nonna | due giorni di mercato solidale al Centro Il Samaritano

Da ilpiacenza.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna “Il bianco della nonna”, il mercato solidale di biancheria per la casa al Centro Il Samaritano di via Giordani. Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, dalle 10 alle 18, si terrà la seconda edizione dell’evento. Due giorni di vendita con oggetti usati, ma in ottimo stato, provenienti dalle case di molte nonne. L’obiettivo è raccogliere fondi per sostenere progetti sociali e aiutare chi ha bisogno. La gente si riverserà al centro per trovare tovaglie, lenzuola e asciug

Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, dalle ore 10 alle 18, al Centro "Il Samaritano" di via Giordani 14 la seconda edizione de "Il Bianco della Nonna", mercato solidale di biancheria per la casa.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

