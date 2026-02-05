Torna CineArt gli workshop formativi organizzati dalla Mediateca di Cinemazero per under 35

Ritorna anche nel 2026 CineArt, un ciclo di workshop formativi, organizzati dalla Mediateca di Cinemazero, dedicati a giovani tra i 16 e i 35 anni, pensato per avvicinarli in modo concreto e partecipativo ai mestieri del cinema. Il progetto nasce con l'obiettivo di trasformare la Mediateca in uno spazio vivo di incontro, prova e sperimentazione, dove le nuove generazioni possano mettersi alla prova, sviluppare competenze e confrontarsi direttamente con professionisti del settore. Il primo appuntamento, in programma venerdì 6 e sabato 7 febbraio, è dedicato alla sceneggiatura e affronta uno dei momenti più delicati del processo cinematografico: il passaggio dall'idea alla scrittura.

