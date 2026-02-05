Torna a casa dei nonni per sistemarla e in un comò trova mezzo miliardo di lire

Un uomo di Caserta torna a casa dei nonni per sistemare l’appartamento e, rovistando in un vecchio comò, scopre circa mezzo miliardo di lire nascosto tra i cassetti. La scoperta sorprende lui e i familiari, che non avevano idea di questa somma rimasta lì da anni.

E' la scoperta fatta da un 53enne che da tempo vive a Treviso: la Banca d'Italia gli ha rifiutato il cambio in euro e si è rivolto a un'associazione per ottenere il cambio forzosamente Torna a casa dei nonni a Caserta per sistemarla e in un vecchio comò trova circa mezzo miliardo di lire. E' la scoperta fatta qualche tempo fa dal 53enne Marcello F., residente a Treviso. I soldi, in banconote di vario taglio, erano nascosti nel sottofondo di un cassetto. L'uomo ha inizialmente contattato la Banca d'Italia per chiedere informazioni per effettuare il cambio in euro ma si è sentito rispondere che non era più possibile perché trascorsi dieci anni dall'entrata in circolazione dell'euro (2002).🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Caserta Nonni

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Caserta Nonni

Argomenti discussi: Dichiarazione Pasquale Terrani: Dopo due consegne tecniche, si apre ufficialmente la Scuola Elementare Casa del Fanciullo di Via Messina Marine, che torna finalmente a vivere; Torna sotto casa dei genitori nonostante i divieti. Denunciato 40enne castelvetranese; La Conad torna in casa: Sarroch sulla strada dei granata; Ecuador – Il Venerabile don Carlo Crespi Croci, SDB, torna a casa: il Santuario di Maria Ausiliatrice di Cuenca - ANS.

Garlasco in TV, il mistero della bici nera vicino casa dei Poggi durante l'omicidio: Nessun verbale, Cose fasulleUna bicicletta scomparsa, testimonianze mai verificate e domande rimaste senza risposta: il caso Garlasco torna a interrogare e destare sospetti sullo svolgimento delle indagini. libero.it

Dopo 3 mesi si torna a casa facebook