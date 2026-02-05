Torino rebus formazione per Baroni | due squalificati contro la Fiorentina

Il Torino si prepara a sfidare la Fiorentina sabato sera alle 20:45, dopo aver eliminato l’Inter in Coppa Italia. La squadra ha appena finito di allenarsi al Filadelfia, ma il tecnico Baroni deve risolvere il rebus formazione: due giocatori sono squalificati e dovrà trovare le alternative in fretta. La sfida si avvicina e i tifosi aspettano con ansia di vedere come il tecnico affronterà le assenze.

Archiviata l'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Inter, il Torino si è ritrovato immediatamente al Filadelfia per preparare l'anticipo di sabato sera (ore 20:45) contro la Fiorentina. Il tecnico Marco Baroni deve però fare i conti con una mediana decimata: le squalifiche di Vlasic e Prati rendono certe le loro defezioni per la trasferta del Franchi, costringendo l'allenatore a ridisegnare il reparto. Le notizie positive arrivano sul fronte Casadei. Il centrocampista classe 2003, rimasto ai box nella sfida di San Siro a causa di un attacco febbrile, è in netto recupero e dovrebbe regolarmente rientrare nell'elenco dei convocati.

