Torino Petrachi promuove il mercato | Obiettivi raggiunti Sei i colpi ufficiali

Questa mattina il Torino ha confermato ufficialmente di aver concluso i suoi acquisti per questa finestra di mercato. Pochi minuti prima del calcio d’inizio della partita di Coppa Italia contro l’Inter, il club ha annunciato di aver raggiunto gli obiettivi prefissati e di aver portato a termine i colpi richiesti. Petrachi, il direttore sportivo, ha confermato che la campagna acquisti si può considerare conclusa con soddisfazione.

Il Torino traccia la linea definitiva sulla sessione invernale di calciomercato a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida di Coppa Italia contro l'Inter. Gianluca Petrachi, Direttore Sportivo granata, ha confermato il raggiungimento dei target prefissati dalla società in questa prima finestra di trattative dal suo ritorno sotto la Mole. Il restyling della rosa a disposizione del tecnico si è concretizzato in sei operazioni in entrata, mirate a puntellare ogni reparto. Ai microfoni di Sportmediaset, il dirigente ha espresso piena soddisfazione per la strategia portata a termine: "Mercato? Gli obiettivi sono stati raggiunti", ha dichiarato Petrachi, ribadendo la coerenza tra le richieste iniziali e i profili effettivamente tesserati.

