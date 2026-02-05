Top Tre i migliori dischi in uscita questa settimana | i Kula Shaker ritornano con un disco killer

Questa settimana i Kula Shaker tornano con un nuovo album, definito da molti

Sulla stessa onda di Fughe da fermo, la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. Top Tre, in collaborazione con Frigerio Dischi di Como, nasce quindi dalla convinzione che un disco sia ancora un bellissimo oggetto da possedere, ma soprattutto dalla voglia di far “suonare” anche qui le migliori canzoni in circolazione. Ecco dunque le nostre scelte tra le nuove uscite attese venerdì 6 febbraio. I Tiromacino annunciano il ritorno con il nuovo album “Quando meno me lo aspetto” in arrivo il 6 febbraio via EMI Records ItalyUniversal Music Italia.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Kula Shaker

Ecco i tre album più interessanti in uscita questa settimana, a partire dall'ultimo lavoro dei Megadeth.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Kula Shaker

Argomenti discussi: Top Tre, i migliori dischi in uscita questa settimana: il ritorno al Britpop di Robbie Williams; Tre nuovi e bellissimi libri per iniziare febbraio viaggiando; Università migliori d'Europa, 4 italiane tra le prime 100: la classifica Qs Ranking Europe 2026; Le 10 migliori auto piccole del 2026.

Top Tre, i migliori dischi in uscita questa settimana: quello di Mika è iperamoreI Megadeth pubblicano il nuovo album tramite l'etichetta Tradecraft di Dave Mustaine, che ha al tempo stesso ha anche annunciato che sarà questo il loro ultimo disco. Sarebbe quasi impossibile immagin ... quicomo.it

Top Tre, i migliori dischi in uscita questa settimana: ritorno il Britpop di Robbie WilliamsSulla stessa onda di Fughe da fermo, la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. Top Tre, in collaboraz ... quicomo.it

Top Bar all’interno del centro commerciale Centrum tre diversi tipi di brioches vegane assolutamente Top facebook