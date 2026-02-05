Top News Milan | Allegri vola con i francesi Tare pensa a due colpi di mercato da urlo

Il Milan si prepara a rafforzarsi con due grandi acquisti francesi. Nkunku e Rabiot sono ormai prossimi a vestire la maglia rossonera. Allegri ha dato il via libera e sta lavorando per concludere al più presto gli affari. I tifosi sono in attesa di vedere i nuovi arrivi in campo.

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 5 febbraio 2026. I rossoneri catalizzano l'attenzione dei media per via della loro ottima stagione e per i numerosi temi di riflessione che, giornalmente, offrono agli addetti ai lavori. Dal campo al calciomercato, passando per l'analisi del momento dei singoli, è sempre un buon momento per parlare della squadra rossonera!

