Tonali alla Juve Guardiola in pressing sul centrocampista Colloquio dopo la partita | Ecco che cosa ci siamo detti – VIDEO

Dopo la partita, si è visto un colloquio tra Guardiola e Tonali, il centrocampista in forza al Milan. Il tecnico del City ha parlato a lungo con lui, cercando di convincerlo a trasferirsi alla Juve. La trattativa tra le due società è in corso, ma ancora nessuna conferma ufficiale. I tifosi attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Tonali alla Juve, Guardiola in pressing sul centrocampista. Colloquio dopo la partita tra il tecnico e il calciatore. Ecco cosa si sono detti. Al triplice fischio della semifinale di ritorno di Coppa di Lega tra Manchester City e Newcastle, l’immagine che ha rubato la scena non riguarda i festeggiamenti, bensì un lungo faccia a faccia tra Pep Guardiola e Sandro Tonali. Il tecnico catalano è entrato in campo puntando dritto verso il centrocampista lodigiano, intrattenendolo in un colloquio fitto e prolungato. CALCIOMERCATO JUVENTUS, LE ULTIME Guardiola non ha mollato l’ex milanista nemmeno durante il saluto ai tifosi, un “pedinamento” che ha scatenato le fantasie di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Al termine della semifinale di Coppa di Lega tra Manchester City e Newcastle, Pep Guardiola si è avvicinato subito a Sandro Tonali.

Argomenti discussi: Juve, la speranza su Tonali è la regola del tre: i dati dell'azzurro; Sandro Tonali al centro del mercato anche l'ultimo giorno, l'Arsenal in difficoltà e la Juve misura i suoi limiti; La Juve e l'idea Tonali: progetto e fattore emotivo contro il muro da 100 milioni e l’Arsenal.

