Il mese di gennaio si chiude con un risultato importante per Clacson Motorsport. Todeschini si ripete al Delta Winter e conquista un podio che promette bene per il resto dell’anno. La squadra di Strigno dimostra di essere già in forma e pronta a lottare per altri successi.

Il ventitreenne scaligero torna sul podio croato a distanza di un anno, aprendo nel migliore dei modi il 2026 di Clacson Motorsport Si è appena consegnato agli archivi il mese di Gennaio ma il 2026 di Clacson Motorsport è già particolarmente caldo, avendo messo a segno un podio che traccia la rotta di un'annata nella quale la squadra corse di Strigno va a caccia di soddisfazioni. Protagonista dell'ultimo fine settimana è stato il giovane Davide Todeschini, classe 2002 da Bussolengo, che ha portato in alto i colori della compagine trentine oltre confine. Il ventitreenne scaligero, come un anno fa, è salito nuovamente sul podio di categoria nel Delta Winter Rally Show, tappa del Gravel Rally Challenge con epicentro a Cazma.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Clacson Motorsport

Mercoledì 4 febbraio 2026, sotto un cielo grigio che si apriva a tratti, si è concluso il Delta Winter Rally Show in Croazia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Clacson Motorsport

Argomenti discussi: Todeschini si ripete al Delta Winter; Centro Salute Mentale 2 Alto Vicentino: alla guisa la dott.ssa Anna Luisa Todeschini; Confermata la guida del Centro di Salute Mentale dell’Alto Vicentino; Ripartire dopo il fango: tre imprenditrici premiate per la rinascita post alluvione.

Rally: Todeschini si ripete al Delta WinterIl ventitreenne scaligero torna sul podio croato a distanza di un anno, aprendo nel migliore dei modi il 2026 di Clacson Motorsport. comunicati-stampa.net

TODESCHINI SI RIPETE AL DELTA WINTER Il ventitreenne scaligero torna sul podio croato a distanza di un anno, aprendo nel migliore dei modi il 2026 di Clacson Motorsport. STRIGNO (TN) – Si è appena consegnato agli archivi il mese di Gennaio ma il 20 facebook