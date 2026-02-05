Todde replica alle proposte di isolamento per i detenuti della carcere di Cagliari | No ai rimpatri
Alessandra-Todde si oppone al trasferimento dei detenuti in regime di 41 bis nella prigione di Cagliari. La presidente della Regione Sardegna ha detto chiaramente che non vuole che l’isola diventi un carcere per i criminali più gravi. A pochi giorni dalla decisione del governo di spostare i detenuti più pericolosi nella struttura sarda, Todde ha fatto sentire la sua voce: “No ai rimpatri”. La polemica si accende mentre si discute se questa scelta possa mettere a rischio la sicurezza dell’isola.
**Todde replica alle proposte di isolamento per i detenuti della carcere di Cagliari: “No ai rimpatri”** A pochi giorni dalla decisione del governo di trasferire i detenuti in regime di 41 bis – ovvero coloro che si trovano in carcere per crimini gravi, come omicidi o rapine – nella struttura penale di Cagliari, la presidente della Regione Sardegna, **Alessandra Todde**, ha lanciato un forte appello: **«No a Sardegna isola carcere con i detenuti del 41 bis».** Un messaggio che va oltre l’ambiente carcerario, per entrare nel cuore della questione sociale, economica e politica legata a una scelta che riguarda direttamente l’intera isola. 🔗 Leggi su Ameve.eu
