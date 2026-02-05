La notizia dell’uccisione del regista Javad Ganji, avvenuta durante le proteste in Iran, passa quasi inosservata. A poche ore dalla morte, ai Golden Globes nessuno ha menzionato il suo nome. La scena italiana si divide tra silenzio e indifferenza, mentre il grande Draiman si fa sentire con un messaggio forte, invitando a non dimenticare i massacri e a tirare fuori le spille per l’Iran.

Nella Londra corbiniana si tifa ayatollah. “Ditelo chiaro e forte, Khamenei ci rendi orgogliosi” Roma. Il regista Javad Ganji è stato assassinato nella Tiananmen iraniana e poche ore dopo ai Golden Globes nessuno si è curato di citarlo. Per Mark Ruffalo e Javier Bardem non era una causa. Mojtaba Torshiz, ex centrocampista dei Tractor, la squadra vincitrice del campionato di calcio iraniano, ha lasciato le figlie coi genitori ed è uscito per protestare. Lui e sua moglie sono stati assassinati. Nessuna stella del calcio si è inginocchiato. Le celebrities che hanno difeso gli iraniani si contano su una mano: ci sono le cantanti Pink e Due Lipa, la produttrice discografica Sharon Osbourne e la scrittrice di “Harry Potter”, J. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Tirate fuori le spille per l’Iran”. Il grande Draiman le suona ai colleghi silenti sui massacri

Un video di circa 16 minuti, verificato da CBS News, mostra le drammatiche scene all’interno di un centro medico di Teheran durante il weekend scorso.

