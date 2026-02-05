Tir sulla SS114 | Messina critica l’assenza di intervento del governo dopo l’alluvione

La strada statale 114 a Messina resta in condizioni critiche dopo l’alluvione. Le auto faticano a passare tra pozzanghere e detriti, mentre i residenti chiedono interventi immediati. Il presidente di Isamupubbirazzu, Alessandro Brigandì, si sfoga: nessuno si è ancora mosso per sistemare la situazione. La gente aspetta risposte dal governo, che finora sembra aver ignorato il problema.

**Messina, la SS114 è ancora un caos. Il presidente di isamupubbirazzu, Alessandro Brigandì, critica l’assenza di un intervento del governo dopo l’alluvione.** La strada, che collega il paese alla Sicilia centrale, è ormai in stato di degrado. Le vie di accesso al villaggio sono diventate un vero e proprio labirinto di camion, terreno e detriti. La situazione, iniziata a gennaio, era prevista per essere risolta con un intervento straordinario, promesso per l’inizio dell’anno. Ma, ormai nel mese di febbraio, la realtà è diversa: l’area è ancora piena di materiale e TIR, con percorsi bloccati e danni che colpiscono direttamente il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

