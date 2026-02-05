The Days of NJPW #06 – L’ascesa di Big Van Vader

Il 7 gennaio 1989, in Giappone, venne annunciata la morte dell’Imperatore Hirohito. Quel giorno, le radio trasmisero la notizia in modo triste e improvviso, lasciando molti senza parole. La sua scomparsa segnò la fine di un’era, mentre il paese si preparava a voltare pagina.

Il 1989 non iniziò con un’alba, ma con un tramonto. Il 7 gennaio, la voce tremante alla radio annunciò la morte dell’Imperatore Hirohito. In quel preciso istante, mentre la pioggia fredda di un inverno rigido lavava le strade di Ginza, l’era Sh?wa scivolò via, portandosi dietro i fantasmi della guerra e della ricostruzione, lasciando il Giappone orfano e nudo di fronte a un futuro incerto chiamato Heisei. Era un periodo strano, elettrico e fragile. L’economia della bolla, la Baburu Keiki, gonfiava i portafogli dei salaryman che barcollavano ubriachi per le strade di Shinjuku alle tre del mattino, con le cravatte allentate e le tasche piene di yen che sembravano non finire mai. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

