In Malesia, Alex Marquez si mette in mostra come il più veloce nei test. Lo spagnolo del team Gresini fa segnare il miglior tempo sia sul giro secco che nel passo gara della Sprint. Bezzecchi arriva secondo, mentre Bagnaia tiene un buon ritmo, ma senza riuscire a stare davanti. La giornata lascia buone sensazioni e fa sperare in una stagione combattuta.

Alex Marquez chiude davanti a tutti il terzo e ultimo giorno di test MotoGP in Malesia. Sul circuito di Sepang lo spagnolo del team Gresini, vice iridato uscente, firma il miglior tempo: 1’56”402. Seconda posizione a 124 millesimi per Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia sigla il proprio riferimento cronometrico a fine turno ed è l’unico intruso in una top 5 monopolizzata dalle Ducati. Infatti al terzo posto si piazza Fabio Di Giannantonio (+0.383) con la GP26 del team VR46. Alle sue spalle ecco i piloti Lenovo: Marc Marquez è quarto (+0.387), davanti a Francesco Bagnaia (+0.527). Dunque quasi tutti i protagonisti più attesi occupano le prime posizioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Test in Malesia: Alex Marquez il più veloce. Bezzecchi 2°, buon ritmo per Bagnaia

Questa mattina a Sepang, i piloti sono tornati in pista per i test ufficiali.

Dopo tre giorni di prove sulla pista malese, Alex Marquez si prende il miglior tempo nel day-3, precedendo Bezzecchi.

