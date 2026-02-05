Terrore e sgomento | Qui va a fuoco tutto La telefonata ai vicini della compagna

La paura ha preso il sopravvento questa mattina a Massa Carrara, quando un incendio ha devastato un’abitazione. I vicini si sono svegliati alle prime luci dell’alba, ascoltando le sirene e vedendo le fiamme che avvolgevano la casa. Alcuni hanno ricevuto telefonate dalla compagna di uno degli occupanti, che ha raccontato di aver sentito gridare e di aver visto il fumo uscire dalle finestre. Le operazioni dei vigili del fuoco sono durate diverse ore, mentre gli abitanti del quartiere

Massa Carrara, 5 febbraio 2026 – Terrore e sgomento. I vicini di casa hanno vissuto con grande ansia tutte le operazioni dei vigili del fuoco dalle 4 di mattina fino a tarda mattinata. La famiglia che abita sotto l’appartamento interessato dalle fiamme è stata evacuata perché la casa ora è invasa dall’acqua utilizzata dai vigili del fuoco per domare le fiamme. Una donna anziana e la figlia sono ospitate nella casa della parente Monica Morandi, che abita a fianco della famiglia dell’Amico. «È stata una notte di quelle che non si dimenticano. Erano circa le quattro del mattino quando ci siamo svegliate di soprassalto per dei rumori stranissimi, fortissimi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terrore e sgomento: “Qui va a fuoco tutto”. La telefonata ai vicini della compagna Approfondimenti su Massa Carrara 5 febbraio 2026 Maltrattamenti in famiglia. Violenze e minacce alla compagna. Scene di terrore davanti ai figli L'articolo affronta il tema dei maltrattamenti in famiglia, evidenziando le violenze e le minacce che avvengono tra partner. Genova, la polizia fa irruzione in una casa grazie ai vicini e trova un cinquantenne che picchia la compagna A Genova, gli agenti hanno arrestato in flagranza un cinquantenne per maltrattamenti e violenza domestica, grazie alla segnalazione dei vicini. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Massa Carrara 5 febbraio 2026 Argomenti discussi: Terrore e sgomento: Qui va a fuoco tutto. La telefonata ai vicini della compagna. Terrore e sgomento: Qui va a fuoco tutto. La telefonata ai vicini della compagnaEvacuata la famiglia che abita sotto la casa interessata dalle fiamme. La donna intossicata portata in codice rosso in ospedale ... lanazione.it Solidarietà ai cittadini di Minneapolis vittime del terrore seminato dall’ICE che ieri ha ucciso Alex Pretti, unitosi alle diffuse proteste seguite alla già sconvolgente morte di Renee Good. Quanto sta accadendo suscita sgomento e indignazione perché la violenza facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.