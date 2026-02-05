Terre rare Mercosur e cooperazione strategica Meloni e Kast a Palazzo Chigi

Questa mattina a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha incontrato il presidente eletto del Cile, José Antonio Kast. La visita si inserisce nel quadro della cooperazione strategica tra Italia e America Latina. Meloni e Kast hanno parlato di temi economici e di possibili accordi, mentre in città si prepara anche l’incontro con il vicepresidente americano JD Vance. La giornata si preannuncia intensa, con incontri che potrebbero aprire nuove strade per le relazioni tra i paesi.

In attesa di incontrare a Milano il vicepresidente americano JD Vance, Giorgia Meloni riceve a Palazzo Chigi il presidente eletto della Repubblica del Cile, José Antonio Kast. Un'occasione per fare il punto su dossier comuni come terre rare e Mercosur, oltre che per confermare una rete di destre presenti e attive in Europa come nel Lationoamerica, area nella quale il governo di Roma intende essere presente. ITALIA E CILE. Il Cile è una terra ricca di minerali rari: detiene il 27% della produzione mondiale di rame e assieme a Bolivia e Argentina compone il cosiddetto "triangolo del litio", vista la presenza di un terzo delle riserve mondiali, fondamentali per le batterie ricaricabili.

