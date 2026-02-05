Terna entrano in servizio 40 nuovi ' stuntmen' dell' energia

A Roma, oggi sono entrati in servizio 40 nuovi tecnici di Terna, specializzati in lavori sotto tensione. Sono gli unici in Italia a poter intervenire su elettrodotti ancora in funzione, senza interrompere la fornitura di energia. Questi professionisti svolgeranno lavori complessi e rischiosi, garantendo la continuità della rete elettrica.

Roma, 5 feb. - (Adnkronos) - Entrano in servizio a Terna 40 nuovi operatori per Lavori Sotto Tensione (LST), ovvero tecnici altamente specializzati in grado di operare - unici in Italia - su impianti in alta e altissima tensione in servizio, cioè su elettrodotti che continuano a trasmettere energia elettrica. Il gestore della rete di trasmissione nazionale è infatti il solo autorizzato dal Ministero a eseguire lavori sotto tensione. Come sottolinea il gruppo, la cerimonia di 'investitura' di questi veri e propri stuntmen dell'alta tensione ha avuto luogo a Roma, presso la sede del TSO italiano, in occasione del 'Celebration Day LST 2026'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

